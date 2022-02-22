В школы Ростова-на-Дону пошел 361 ребенок, эвакуированный с Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Дети школьного возраста, эвакуированные из ДНР и ЛНР, пошли в школы в Ростове-на-Дону. К занятиям приступил 361 ребенок, сообщил во вторник глава городской администрации Алексей Логвиненко в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее сообщалось, что в школы Ростовской области готовы устроить около 2 тыс. эвакуированных детей. По данным на понедельник, в регионе было подано около 400 таких заявлений.

"361 (размещенных в Ростове-на-Дону жителей ДНР и ЛНР - прим. ТАСС) - дети, и примечательно, что это дети школьного возраста. И с сегодняшнего дня все дети пошли в школу", - сказал Логвиненко.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ принял людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.