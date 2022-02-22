Мурашко: у переболевших "омикроном" могут быть проблемы со слухом и нервной системой

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Лица, переболевшие коронавирусной инфекцией, вызванной заражением штаммом "омикрон", сталкиваются с нарушением слуха, обоняния, а также с проблемами, связанными с нервной системой. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Осложнения в общем характерные все для перенесенных заболеваний коронавирусом COVID-19. В первую очередь это осложнения на сердечно-сосудистую систему. Вторая группа заболеваний, которые характерны, - это всевозможные проблемы, связанные с нервной системой. Есть проблемы, связанные с патологией ЛОР-органов. Это жалобы на нарушение слуха, боли в ухе, нарушение обоняния и ряд других", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Ревакцинацию в условиях распространения штамма коронавируса "омикрон" нужно проходить раз в полгода, сообщил Мурашко. "Рекомендации все те же самые (в условиях распространения штамма "омикрон" - прим. ТАСС). Как и в предыдущие периоды, шесть месяцев после заболевания и шесть месяцев после последней вакцинации, когда мы рекомендуем пройти повторную вакцинацию и поддержать свой иммунитет", - сказал он.

Мурашко отметил, что те, кто вакцинирован и прошел ревакцинацию в последние шесть месяцев, чаще всего переносят "омикрон" в легкой форме или бессимптомно. "Есть, конечно же, группа риска. Это люди с ослабленным иммунитетом, лица с сахарным диабетом и старшего возраста. У них возможно средне-тяжелое течение", - добавил министр.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 18 февраля, вакцинация первым компонентом проведена в России более 86,6 млн раз, вакцинация полным циклом - свыше 82,6 млн. Уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 59,7%.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен во всех регионах РФ.