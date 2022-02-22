В Ростовской области заявили, что система помощи жителям Донбасса действует слажено

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Система помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик в Ростовской области на сегодняшний день работает слажено, взаимодействие со всеми структурами отработано. Об этом журналистам сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Вся система, которая сегодня работает в регионе, работает слажено, у нас налажено взаимодействие со всеми структурами", - сказал Голубев.

В пятницу 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.