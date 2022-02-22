Первый поезд с жителями ДНР и ЛНР прибыл в Рязанскую область

ТАСС, 22 февраля. Первый поезд доставил в Рязанскую около 800 человек, которые эвакуировались из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщили во вторник ТАСС в оперативной группе правительства региона.

"В Рязанскую область прибыл поезд с жителями ЛНР и ДНР. Во встрече жителей по поручению губернатора области Николая Любимова приняли участие представители оперативной группы правительства области, а также ГУ МЧС России по региону. Всего в Рязань прибыли 793 человека, из них 335 несовершеннолетних", - сказали в оперативной группе.

Прибывших зарегистрировали и отправили автобусами в пункты временного размещения, позже они пройдут медицинский осмотр и экспресс-тестирование на коронавирус.

В Рязанской области по поручению губернатора Николая Любимова подготовили 13 пунктов временного размещения для прибывших с территории Донбасса. Они развернуты в городах Рязань, Сасово, Касимов, в поселке Солотча, в Рязанском, Спасском, Рыбновском районах. Кроме того, в регионе уже начали работу 36 пунктов сбора гуманитарной помощи, четыре из них - в Рязани, областное министерство труда и соцзащиты населения открыло счет для сбора средств на приобретение товаров первой необходимости и продуктов питания для эвакуированных.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ принял людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.