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Кризис на Украине

Турчак сообщил, что эвакуированным из Донбасса детям нужны книги и канцелярия

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" дал поручение, чтобы на эти цели были выделены средства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Книги и канцелярские товары требуются детям, эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик в Россию и находящимся в пунктах временного размещения, сообщил журналистам во вторник секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, который находится в рабочей поездке в Ростовской области.

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"Пока мы сюда летели, обозначился такой запрос: больше половины прибывших - дети, и не хватает учебной литературы, книжек, канцелярии. Я дал поручение, чтобы средства были выделены, и завтра-послезавтра начнется развозка", - сказал Турчак.

Он добавил, что по линии партии до 28 февраля ожидается получение еще около 500 тонн гуманитарной помощи.

В пятницу 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияКризис на УкраинеРостовская область
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