В Северной Осетии стартовал чемпионат WorldSkills Russia 2022

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 февраля. /ТАСС/. Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia 2022) начался в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В этом году рекордный перечень компетенций для участников основной возрастной категории регионального чемпионата - 34 соревнования, по 14 из них состоятся в Северной Осетии впервые. В числе дебютантов WorldSkills - компетенции "Инженерия лесопользования и лесовосстановления", "Кибербезопасность", "Сити-Фермерство", "Физическая культура, спорт и фитнес", "IT-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие" и другие", - говорится в сообщении.

Количество конкурсантов основной группы - 227 человек, 95 ребят будут бороться за победу в 14 юниорских компетенциях, 27 участников продемонстрируют профессиональное мастерство на пяти площадках "Навыки мудрых".

Все участники регионального марафона - победители и призеры отборочного этапа соревнований, который прошел в образовательных учреждениях региона в ноябре прошлого года.

В испытаниях по компетенциям "Инженерия лесопользования и лесовосстановления" и "Выпечка осетинских пирогов" вне конкурса примут участие и представители республик Башкортостан и Татарстан, Волгоградской, Тюменской, Владимирской и Новосибирской областей, Хабаровского края.

Чемпионат продлится до 26 февраля.