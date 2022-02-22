В СКФО началось исполнение программы развития предприятий энергетики и ЖКХ

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 февраля. /ТАСС/. Региональные программы устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ начали реализоваться в трех республиках Северного Кавказа. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"Северная Осетия вошла в число трех пилотных регионов СКФО, наряду с Дагестаном и Ингушетией, в которых реализуются региональные программы устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ", - говорится в сообщении.

На исполнение региональных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей.

До начала реализации программ регионам необходимо посчитать экономически обоснованный тариф, создать единые ресурсоснабжающие центры - региональных операторов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Также в регионах СКФО усилена работа с задолженностями за услуги ЖКХ и повышением уровня собираемости платежей. В каждой из республик созданы штабы, состоялись первые заседания. В ближайшее время муниципалитеты и ресурсоснабжающие организации должны подготовить отчеты о размере и структуре задолженности абонентов. Планируется, что по истечении 2024 года уровень собираемости платежей за коммунальные услуги будет не менее 90%.

В ноябре 2021 года состоялась стратегическая сессия по защите моделей экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ пилотных регионов Северного Кавказа. На заседании премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину, Минстрою, Минэнерго и ФАС обеспечить финансирование программы развития с 1 июля 2022 года.