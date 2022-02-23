В Москве подготовили тематическую программу в честь Дня защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Культурные учреждения Москвы подготовили специальную программу в честь Дня защитника Отечества, который традиционно отмечается 23 февраля. Мероприятия пройдут также и в городских экоцентрах.

В экоцентрах подготовили марафон мероприятий под общим названием "Вожаки в природе". Так, например, 23 февраля в 12:00 в эконцентре "Конный двор" пройдет мастер-класс "Подарок". Посетители смогут создать подарок для папы, дедушки, брата или друга. Мероприятие рассчитано на детей от пяти лет и старше. Запись: 8-495-672-88-65 или epts_konnyi-dvor@eco.mos.ru.

"А в 13:00 в эконцентре "Битцевский лес" запланирован мастер-класс "Медведь из ниток". На занятии участники узнают о роли животных в Великой Отечественной войне, а затем их ждет мастер-класс по созданию медведя из ниток", - рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В честь праздника в кинотеатре "Художественный" пройдет специальный показ фильма "Жди меня", организованный киносетью "Москино". Показ пройдет с пленки 35 мм из архива "Москино", при поддержке "Мосфильма" в рамках киноклуба военно-исторического кино. Фильм представит историк Григорий Пернавский. Также в киносети "Госкино" подготовили специальную синематеку, в рамках которой 24 февраля в кинотеатре "Москино. Искра" можно будет увидеть картину "Она защищает Родину", а "Москино. Салют" покажут фильм "Во имя Родины". Оба фильма будут транслироваться с пленки.

Не менее интересную программу подготовили и музеи. Так, например, 23 февраля в 10:00 Музей-панорама "Бородинская битва" приглашает на "День русского солдата". Посетителей ждут лекции по истории Отечественной войны 1812 года, показ диафильма "Бородино", оформленного рисунками советского художника Владимира Шевченко, и исторические экспонаты музея. Принять участие можно бесплатно. На все мероприятия программы требуется предварительная регистрация на сайте музея. В этот же день в 15:00 в "Квартире в Студенецком переулке" Государственного музея В. В. Маяковского состоится интерактивная программа "Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо: письма, воспоминания, стихи". Прозвучат стихотворения В.В.Маяковского, отрывки из писем, воспоминания сотрудников музея-библиотеки о Великой Отечественной войне.

Работа парковок

В День защитника Отечества, 23 февраля, парковка в Москве будет бесплатной. Водителям не придется оплачивать паркинг в том числе на улицах, где действует повышенный тариф (380 или 450 рублей/час в дневное время и 200 рублей/час в ночное).

Специалисты дорожных служб также просят водителей внимательно относиться к правилам дорожного движения и парковаться только в специально отведенных для этого местах, чтобы не спровоцировать ДТП и не создать помех движению транспорта.

Украшения и салют

Порядка 450 праздничных плакатов украсили улицы Москвы к 23 февраля. Их разместили на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. Подготовлены тематические видеоролики, которые вечером 22 и 23 февраля будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате. Флагштоки с триколором установили у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке. Их установят и у здания Госдумы на улице Охотный ряд, фасад здания украсит тематическое панно.

Также в этот день небо над Москвой раскрасит праздничный салют. Ранее сообщалось, что в 21:00 23 февраля в Москве Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина даст праздничный артиллерийский салют.