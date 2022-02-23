Космонавты с МКС поздравили россиян с 23 февраля

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили соотечественников с Днем защитника Отечества и пожелали мирного неба над головой.

"С борта Международной космической станции поздравляем вас с Днем защитника Отечества. 23 февраля - это праздник всех тех, кто служил, только готовится к воинской службе и, конечно, тех, кто сейчас защищает рубежи нашей большой и необъятной родины", - сказал Шкаплеров в видео, размещенном в Telegram-канале Роскосмоса.

В свою очередь Дубров отметил, что День защитника Отечества на протяжении многих десятилетий отмечается всей страной с огромным подъемом. "Особые слова мы хотели бы сказать ветеранам, тем, кто научил нас побеждать и не сдаваться, идти к намеченной цели. Дорогие друзья! Желаем вам мирного неба над головой, здоровья и удачи", - добавил он.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров получат дополнительный выходной 23 февраля.

23 февраля ежегодно в РФ отмечается день воинской славы России - День защитника Отечества. Он был установлен федеральным законом "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года (с последующими изменениями).