Эксперт: заболеваемость COVID-19 в России сократится до пятизначных чисел в сутки

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ в ближайшее время опустится ниже 100 тыс. случаев в сутки, уверен врач-инфекционист Николай Малышев.

"Тенденция к снижению заболеваемости ковидом есть. В ближайшее время мы эти цифры увидим", - сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ТАСС также отметил, что сейчас в России наблюдаются снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией и стабилизация ситуации.

"Идет снижение заболеваемости. Все более-менее стабилизируется, останется 15-20 тыс. заболевших, [это количество] будет постоянно сохраняться. То есть те, кто еще не проконтактировал, кто будет попадать в официальную статистику", - добавил он.

По его мнению, в РФ будут наблюдаться повторные всплески заболеваемости в дальнейшем, но они будут не настолько значимыми для экономики и нагрузки на систему здравоохранения.