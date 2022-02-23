Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони опроверг слухи о третьей женитьбе

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони не собирается связывать себя узами брака. Об этом заявил сам 85-летний политик, подтвердив, что с нынешней спутницей - депутатом парламента Мартой Фашиной, которая моложе его на 53 года, его связывают такие крепкие отношения "любви и уважения", что регистрировать их не требуется.

Как сообщила во вторник газета La Repubblica, такое опровержение от Берлускони потребовалось после настойчивых публикаций в СМИ о предстоящей свадьбе основателя и бессменного лидера партии "Вперед, Италия", членом которой является его избранница. "Именно потому, что наши отношения настолько серьезные, мы планируем большое торжество, в котором будут участвовать мои дети и ближайшие друзья", - приводятся слова "кавальере". СМИ сообщали даже дату предполагаемого торжества - 21 марта.

Для политика это стало бы третьим браком. От первого союза с Карлой Эльвирой Лучией Далл'Ольо, заключенного в 1965 году, родились двое детей - Марина и Пьер Сильвио, занимающие сейчас ключевые посты в семейном холдинге. Берлускони развелся в 1985 году из-за отношений с актрисой Вероникой Ларио, которая была на 20 лет моложе его. Их отношения, из которых почти 20 лет - в законном браке, продлились 30 лет и закончились в 2009 году громким разводом, занявшим еще почти десятилетие. У Берлускони и Ларио трое детей. Примечательно, что на развод подала Ларио, а поводом послужило безудержное увлечение мужа молодыми девушками.

После серии сексуальных скандалов, послуживших почвой для расследования и последующего процесса над политиком, который обвинялся в использовании услуг несовершеннолетних проституток, Берлускони встречался с Франческой Паскале. Женщина была почти на полвека моложе политика, и он ее оставил в конце 2019 года. Спустя несколько месяцев стало известно о его отношениях с Фашиной, избранной от "Вперед, Италия" в парламент в 2018 году.