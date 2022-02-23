В Дагестане открыли центр военно-патриотического воспитания "Авангард"

МАХАЧКАЛА, 23 февраля. /ТАСС/. Центр военно-патриотического воспитания "Авангард" открыли в дагестанском Дербенте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"На базе дербентского профессионально-педагогического колледжа им. Г. Б. Казиахмедова состоялось официальное открытие центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". В церемонии открытия приняли участие глава города Дербента Рустамбек Пирмагомедов и исполняющий обязанности первого замминистра образования и науки региона Магомед Абидов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре будут пятидневные учебно-методические сборы учащихся 10-х классов.

"Занятия будут проходить по физической, огневой, медицинской и строевой подготовке. У нас есть общежития, где учащиеся будут ночевать. Все необходимое оборудование закуплено. Ходить они будут в форме. Питание у них будет трехразовое", - добавили в пресс-службе.

Центры "Авангард" созданы во исполнение решения президента РФ Владимира Путина по инициативе Министерства обороны РФ для проведения военных сборов юношей допризывного возраста.