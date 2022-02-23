В Хабаровском крае 23 школы закрыли на карантин по COVID-19 и ОРВИ

ТАСС, 23 февраля. Девять школ в Хабаровском крае закрыли на карантин из-за неблагоприятной эпидобстановки по COVID-19, еще 14 школ - из-за вспышки ОРВИ, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

"Девять школ в крае закрыты на карантин по COVID-19, еще - 14 по ОРВИ. <…> По ОРВИ в трех муниципальных районах закрыто полностью четыре детских сада (Верхнебуреинский, Ульчский, Тугуро-Чумиканский районы). Есть отдельно закрытые классы и группы в детских садах", - говорится в сообщении.

По данным министерства здравоохранения края, в регионе за минувшие сутки выявили 1 822 случая заражения коронавирусной инфекцией, на лечении с COVID-19 находятся 17,1 тыс. пациентов. В регионе развернуто более 2,6 тыс. коек, загруженность составляет 84,42%. Привито от коронавирусной инфекции 644,9 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию 604,9 тыс. человек. Ревакцинировано 115,6 тыс. жителей.