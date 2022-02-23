На Дальнем Востоке началось празднование Дня защитника Отечества

По случаю праздника губернатор Василий Орлов в Благовещенске возложил цветы к памятнику воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и минутой молчания почтил память погибших защитников родины. Аналогичные церемонии прошли в Петропавловске-Камчатском и в Хабаровске, в них также приняли участие главы регионов.

Во Владивостоке праздничные мероприятия проходят в парке Минного городка, где организованы эстафеты по начальной военной и военно-спортивной подготовке. Посетители смогут принять участие в стилизованном марш-броске в военном снаряжении и экипировке, а также выполнить комплекс силовых упражнений. В парке также состоятся командно-штабные военные игры "По следам гражданской войны на Дальнем Востоке", пройдет интерактивная выставка. Для всех гостей и участников фестиваля работает полевая кухня.

Основные праздничные мероприятия в Улан-Удэ прошли во вторник. На сцене Бурятского театра оперы и балета выступили хор колледжа искусств имени П. И. Чайковского, артисты муниципального театра народной музыки и танца "Забава", Государственного цирка республики, ансамбля народного танца "Булжамуур" и других творческих коллективов.

Военные салюты

Вечером в небе над некоторыми дальневосточными городами прогремит салют. По информации пресс-службы Восточного военного округа, в 21:00 по местному времени (14:00 мск) жители и гости Владивостока увидят в небе праздничное шоу в различных цветовых оттенках. "Завершатся праздничные мероприятия во Владивостоке артиллерийским салютом из 30 залпов. В 22:00 по местному времени (15:00 мск) салютные расчеты из состава Береговых войск ТОФ выполнят стрельбу с мыса Боброва над Амурским заливом", - сообщила пресс-служба Военно-восточного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

Праздничный салют дадут артиллеристы в Белогорске Амурской области. В городе в 22:00 по местному времени (16:00 мск) запустят около 300 салютных пиротехнических зарядов марки "Ассоль", которые создадут на высоте около 100 метров многоцветное световое представление. Управлять салютной установкой будут опытные военнослужащие артиллерийского соединения, уже принимавшие участие в салюте в Белогорском гарнизоне, посвященном Дню Победы.

Традиционные салюты в честь Дня защитника Отечества озарят небо над Хабаровском. С огневой позиции на набережной стадиона им. В. И. Ленина дадут 30 праздничных залпов, а в Петропавловске-Камчатском залпы прогремят в 20:00 (11:00 мск).