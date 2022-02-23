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Росавтодор планирует построить пять мостов в Якутии к 2030 году

Это позволит обеспечить бесперебойное транспортное сообщение в регионе

ТАСС, 23 февраля. /ТАСС/. Пять мостов необходимо построить в Якутии для круглогодичного бесперебойного транспортного сообщения. Такая задача поставлена до 2030 года, сообщила в среду пресс-служба федерального дорожного агентства Росавтодор.

"Наша основная задача - к 2030 году обеспечить круглогодичное бесперебойное транспортное сообщение по федеральным автодорогам "Лена", "Вилюй" и "Колыма". Необходимо построить пять мостовых переходов: четыре моста через реку Вилюй на автодороге "Вилюй" и один - через реку Алдан на автодороге "Колыма", а также ликвидировать грунтовый разрыв на действующем автозимнике от села Таас-Юрях до поселка Верхнемарково, движение по которому возможно только с середины декабря до первых чисел апреля", - цитирует пресс-служба слова заместителя главы Росавтодора Андрея Самарьянова.

По данным ведомства, в ближайших планах предприятия - строительство трех мостовых переходов через Вилюй. В этом году стартуют проектно-изыскательские работы, которые завершатся в 2024 году.

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