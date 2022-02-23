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МЧС выразило готовность реагировать на любое изменение обстановки в Донбассе

Врио главы ведомства Александр Чуприян сообщил, что уже налажен механизм размещения и оказания помощи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. МЧС России готово к реагированию на любое изменение обстановки в ДНР и ЛНР. Об этом журналистам сообщил в среду врио главы МЧС России Александр Чуприян.

"В случае ухудшения оперативной обстановки в Донбассе мы готовы к реагированию", - сказал он.

Чуприян сообщил, что уже налажен механизм размещения и оказания помощи. "Все эти вопросы отработаны", - сказал он. По словам Чуприяна, число регионов, принимающих жителей Донбасса, увеличивается.

По данным на утро 23 февраля, российскую границу пересекли более 94 тыс. человек. После признания Россией ДНР и ЛНР поток жителей Донбасса, пересекающих границу России, сократился.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

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РоссияЧуприян, Александр Петрович
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