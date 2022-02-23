Порядка 1,5 тыс. волонтеров помогают в работе с эвакуированными из Донбасса в регионах РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Волонтеры в количестве 1,5 тыс. помогают в регионах России работать с эвакуированными из Донбасса мирными жителями. Об этом сообщил в среду журналистам cекретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак во время осмотра гуманитарной автоколонны для жителей Донбасса в Ростове-на-Дону.

"Всего 1,5 тыс. сейчас волонтеров во всех субъектах, включая Ростовскую область. Они работают в пунктах временного размещения, волонтеры являются аниматорами, помогают родителям, помогают заниматься оформлением документов. Пример - Ростовская область, сегодня мы будем проводить селектор [селекторное совещание] с нашими регионами, опыт у ростовчан большой", - сказал Турчак.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.