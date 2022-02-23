Рязанский губернатор переведет однодневный заработок в помощь эвакуированным из Донбасса

ТАСС, 23 февраля. Губернатор Рязанской области Николай Любимов переведет однодневный заработок в помощь граждан, эвакуированных из Донбасса в Россию. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Сегодня же я переведу однодневный заработок для оказания помощи людям и надеюсь, что многие рязанцы откликнутся и помогут тем, кто вынужден был покинуть свои дома. Рязанцы отзывчивые и милосердные люди, уверен, что мы окружим заботой и вниманием тех, кто нуждается в помощи", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Как сообщалось, накануне в Рязанскую область прибыли 793 жителя Донбасса, сегодня утром в регион приехал еще 71 человек. По данным властей, некоторым гражданам потребовалась медицинская помощь, которая была оказана на месте. Часть семей встретили родственники, и они уехали к местам проживания. Те, кому потребовалось предоставление жилья, автобусами направлены в пункты временного размещения.

"По состоянию на 8 утра в ПВР региона находятся 715 человек, среди них большое количество детей, есть дети до года, есть беременные женщины. Некоторые семьи приехали с домашними животными. Часть граждан ожидают приезда родственников из других регионов и уедут жить к ним. На первое время люди всем обеспечены, однако в дальнейшем потребуется дополнительная помощь", - сообщила руководитель оперативной группы регионального правительства Анна Рослякова.

Во всех районах области организован сбор гуманитарной помощи, всего работают 36 подобных пунктов. Предприниматели и физические лица уже предоставили бытовую технику, постельное белье, средства гигиены, другие товары первой необходимости. Для перечисления средств министерством соцзащиты открыт специальный счет.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.