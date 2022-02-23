В Москве в январе мужчины чаще всего попадали в ДТП из-за неправильного выбора дистанции

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Мужчины в январе чаще всего попадали в ДТП на дорогах Москвы из-за неправильного выбора дистанции. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Интересный факт о мужчинах в День защитника Отечества. В январе этого года мужчины-водители чаще всего попадали в ДТП из-за неправильного выбора дистанции и меньше всего - по причине превышения установленной скорости движения", - сказали в пресс-службе.

По итогам прошлого года несоблюдение дистанции стало одной из основных причин автопроисшествий в Москве. Кроме того, к ним также отнесены нарушения очередности проезда, правил проезда пешеходных переходов и несоответствие скорости конкретным условиям.