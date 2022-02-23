Турчак: помощь для эвакуированных жителей Донбасса в России собирают всем миром

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), где из-за обострения ситуации на линии соприкосновения проводится эвакуация населения, собирают всем миром. Об этом в среду во время осмотра гуманитарной автоколонны для жителей Донбасса в Ростове-на-Дону заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Не далее как вчера получили извещение: детских книжек не хватает, игрушек не хватает, - сказал Турчак. - Нужно приобретать все необходимое. Ну и депутаты наши активно подключились - и Государственной думы, и региональных парламентов, они все распределены. Не просто шефство, а свои личные средства. [Помощь собираем] всем миром, что называется".

Объявлен сбор и денежных средств, чтобы поддержать регионы, который сейчас принимают беженцев. "Делаем все для того, чтобы резервные фонды были в каждом регионе, где принимают беженцев, такое плечо поддержки администраций", - отметил Турчак.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.