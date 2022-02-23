"Украинская община Крыма" рассчитывает на развитие культурного обмена с Донбассом

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Заключение договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) дает возможность развивать культурный обмен с российскими регионами. Таким мнением поделилась с ТАСС в среду глава "Украинской общины Крыма" и член Общественной палаты республики Анастасия Гридчина.

"Прежде всего, стоит отметить, что я позитивно оцениваю факт того, что депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации проголосовали за поправку о вступлении в силу договоров о дружбе с Луганской и Донецкой народными республиками. Подписанные договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи предполагают защиту этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности нацменьшинств, что впоследствии дает возможность развиться культурному обмену российским регионам и республикам Донбасса", - сказала Гридчина.

Она добавила, что меры, которые примет Россия для поддержания банковских систем ДНР и ЛНР, учитывая, что платежным средством в республиках является рубль, также позволят наладить экономическое сотрудничество.

По ее словам, издаваемый общиной журнал на украинском языке "Крим Сьогодні" планируется начать отправлять на Донбасс. "Во время празднования Переяславской Рады 18 января 2022 года я уже вручила номер журнала Главе ДНР Денису Владимировичу Пушилину. Я убеждена, что наш журнал в скором времени будет отправляться в ДНР и ЛНР регулярно", - отметила Гридчина.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник Госдума и Совфед единогласно ратифицировали внесенные президентом договоры. При этом были внесены поправки в законы о ратификации, согласно которым договоры вступят в силу с момента их опубликования.