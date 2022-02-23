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За сутки границу с РФ пересекли более 15 тыс. эвакуированных жителей Донбасса

Накануне сообщалось, что границу пересекли более 20 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Свыше 15 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик за сутки пересекли границу и прибыли в РФ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области.

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Во вторник сообщалось, что за сутки границу пересекли более 20 тыс. человек.

"Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области информирует: за истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 15 000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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