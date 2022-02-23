В Ростовскую область прибыли 17 ж/д составов для отправки жителей Донбасса в регионы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Ростовская область приняла 17 железнодорожных составов из 12 регионов РФ для отправки эвакуированных из Донбасса в другие регионы РФ. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе заседания в формате видео-конференц-связи генсовета "Единой России" с региональными отделениями партии по вопросу оказания помощи эвакуированным жителям Донбасса.

"Из 12 регионов 17 железнодорожных составов прибыли в Ростовскую область для дальнейшей отправки эвакуированных в другие субъекты", - сказал Голубев.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.