Чуприян: при осложнении обстановки в Донбассе число эвакуированных может достичь 500 тыс.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Число эвакуированных жителей Донбасса может достичь 500 тыс. человек в случае осложнения обстановки в ДНР и ЛНР. Как сообщил в среду врио главы МЧС России Александр Чуприян, такую информацию ему предоставили руководители двух республик.

"Главы республик написали на мое имя в оперативный штаб письмо, что если оперативная обстановка ухудшится, то количество эвакуированных людей будет полмиллиона. Поэтому мы сейчас работаем со всей страной", - сказал Чуприян на совещании с региональными отделениями партии "Единая Россия".

По его словам, сейчас никаких организационных проблем со встречей и размещением эвакуированных нет. "Сейчас поток чуть-чуть меньше. Но мы не знаем, какой ситуация будет дальше", - отметил врио министра.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.