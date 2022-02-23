Около 2,2 тыс. школьников из Донбасса находятся в ПВР в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Около 2,2 тыс. школьников и почти 1,1 тыс. детей дошкольного возраста, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, находятся в данный момент в пунктах временного размещения. Почти 1,5 тыс. детей уже зачислены в школы, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе заседания в формате видео-конференц-связи генсовета "Единой России" с региональными отделениями партии по вопросу оказания помощи эвакуированным жителям Донбасса.

"На территорию Ростовской области прибывает очень много детей, от самых маленьких, до 18 лет. В ПВР размещено сегодня 2 238 школьников, 1 063 ребенка дошкольного возраста", - сказал Голубев.

Он уточнил, что также 1 418 детей из Донбасса зачислены в школы Ростовской области, они приступили к обучению. Также 55 детей зачислены в детсады. "Дети обеспечены всем необходимым и принадлежностями и учебниками" , - отметил губернатор

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.