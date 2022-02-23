На севере Магаданской области ожидаются ветер до 20 м/с и метель

ТАСС, 23 февраля. Порывы ветра до 20 м/с ожидаются на севере Магаданской области в четверг. Об этом в среду сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"24 февраля местами в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с с метелью", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют не парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями, а пешеходам быть внимательными. "В интересах собственной безопасности использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках, делающие пешеходов заметнее для водителей в темное время суток", - говорится в сообщении главка.