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Кризис на Украине

В РФ более 4 тыс. волонтеров помогают эвакуированным жителям Донбасса

Член Центрального штаба ОНФ, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич отметил, что "ребята работают в пунктах пропуска, на разборе и распределении гуманитарной помощи, фур, в пунктах временного размещения"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Более 4 тыс. волонтеров задействованы в помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в России. Об этом в ходе ВКС Генсовета "Единой России" с региональными отделениями партии по вопросу оказания помощи эвакуированным жителям Донбасса сообщил член Центрального штаба ОНФ, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

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"Задействовано по стране в режиме постоянной работы более 4 290 волонтеров. Ребята работают в пунктах пропуска, на разборе и распределении гуманитарной помощи, фур, [также волонтеры работают] в пунктах временного размещения", - сказал он.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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РоссияКризис на Украине
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