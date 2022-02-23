Аксенов: Россия восьмой год находится под санкциями, новыми россиян не запугать

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Российская Федерация находится под санкциями стран Запада восьмой год, и новыми ее не запугать, написал в среду в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

РФ находится под санкциями с 2014 года. Во вторник страны Запада объявили о новых санкциях против России после того, как Москва признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Меры со стороны США, Великобритании и ЕС касаются как российских финансовых структур и компаний, так и физических лиц.

"Россию пугают санкциями за признание ДНР и ЛНР. Но мы восьмой год живем в режиме санкций, нас уже ничем не запугать. Крым - наглядный пример успешного развития в условиях санкций. Наш президент сказал, что все это были прогнозируемые вещи", - отметил Аксенов.

По словам главы республики, сейчас речь идет о защите граждан, которые подвергаются геноциду на Донбассе, поэтому Россию не остановят никакие санкции. "Наш национальный лидер принял решение, и мы его полностью поддерживаем. Надо просто делать свое дело. Наши Вооруженные Силы готовы выполнить любую поставленную задачу. Мир на Донбассе будет установлен", - добавил он.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.