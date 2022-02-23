Наблюдатели ДНР в СЦКК и ремонтная бригада попали под минометный обстрел ВСУ

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Наблюдатели представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и ремонтная бригада энергетиков попали под минометный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время проведения согласованных работ на электроподстанции. Об этом сообщило в среду представительство республики в СЦКК.

"Наблюдательная группа представительства ДНР в СЦКК и ремонтная бригада энергетиков попали под минометный обстрел ВФУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) во время проведения ремонтно-восстановительных работ на электроподстанции ПС-35 кВ "Чекист" в Старомихайловке, для которых украинская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии безопасности", - говорится в сообщении.

В представительстве добавили, что пострадавших нет.