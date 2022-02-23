Папа Римский обеспокоен ситуацией вокруг Украины

ВАТИКАН, 23 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вновь выразил глубокую озабоченность ухудшением ситуации вокруг Украины, призвал к соблюдению международного права, дипломатическому диалогу и объявил 2 марта, первый день поста перед Пасхой (по католическому календарю), днем молитвы и поста во имя мира. Об этом понтифик заявил в среду в ходе традиционной коллективной аудиенции.

"Испытываю глубокую боль из-за ухудшения ситуации на Украине. Несмотря на все дипломатические усилия последних недель, сценарий ухудшается и вызывает обеспокоенность у меня, как у многих. Молюсь, чтобы все стороны воздержались от действий, ведущих к страданиям населения, <...> не дискредитируя международное право", - сказал Франциск. "Призываю всех верующих 2 марта, в Пепельную среду, соблюдать пост во имя мира и посвятить себя молитве", - добавил понтифик.

"Я бы хотел обратиться ко всем, на ком лежит политическая ответственность, ответить по совести перед Богом. Бог - в мире, он желает, чтобы мы были братьями, не врагами. Мир вновь оказался под угрозой из-за отдельных интересов", - отметил Франциск.

Ранее он уже объявлял день молитвы во имя мира на Украине, который прошел в конце января. Весной 2016 года Франциск объявлял сбор средств во всех европейских католических приходах на оказание гуманитарной помощи населению Украины, пострадавшему в конфликте на востоке страны.