Коэффициент распространения коронавируса в России больше недели держится ниже единицы

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду снизился до 0,83 - минимума с 6 января. Он держится ниже единицы уже больше недели, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Индикатор превышает единицу только в одном из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся - Самарской области, где он равен 1,13.

В Пермском крае показатель снизился до 0,93, в Ростовской области - до 0,92, а в Нижегородской, напротив, вырос до 0,91. В Воронежской области коэффициент равен 0,82, в Красноярском крае - 0,76, в Свердловской области - 0,73.

В Подмосковье и Санкт-Петербурге индикатор упал до 0,62, а в Москве он немного снизился и составил 0,59.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.