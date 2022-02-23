Дипломаты и военные России в Сербии возложили цветы к монументам солдат двух мировых войн

БЕЛГРАД, 23 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты и военные в честь Дня защитника Отечества возложили в среду цветы и венки к монументам солдат Первой и Второй мировых войн в Белграде, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии приняли участие посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко, атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Зинченко, сотрудники дипломатического корпуса, военного атташата, общественных организаций, российских компаний и СМИ. В церемонии также участвовали послы Белоруссии и Казахстана, представители города Белграда. Оркестр президентской гвардии Сербии исполнил гимны России, Сербии и других стран, чьи представители участвовали в мероприятии.

Торжественная церемония началась в Парке освободителей Белграда с возложения венков к центральной колоннаде. Затем венки и цветы были возложены к Вечному огню и Памятнику красноармейцу. После этого участники прошли к Русскому некрополю - особой части Нового кладбища в Белграде, где русские эмигранты в период между мировыми войнами воздвигли величественный памятник в честь русских солдат, погибших в Первой мировой войне.

После завершения церемонии в центре Белграда дипломаты и военные отправились на гору Авала под Белградом, чтобы почтить память делегации советских ветеранов - освободителей Белграда во главе с маршалом Сергеем Бирюзовым, погибших здесь в 1964 году в авиакатастрофе в день 20-летия освобождения сербской столицы. К памятнику погибшим также возложили венки и цветы.

Парк освободителей

В Сербии находятся девять крупных мемориальных комплексов, посвященных советским воинам: в Белграде, Суботице, Сомборе, Зренянине, Вршаце, Пожареваце, Горни-Милановаце, Ягодине и Заечаре. Наиболее крупным из них является Мемориальный комплекс освободителям Белграда, расположенный напротив Нового кладбища вблизи русских могил времен Первой мировой войны и эпохи эмиграции.

Мемориальный Парк освободителей Белграда является памятником и местом захоронения советских и югославских воинов, погибших при освобождении столицы Югославии в октябре 1944 года. Мемориальный комплекс создан в 1953 году в юго-восточной части города и занимает площадь около 1,5 гектара. Сейчас здесь покоятся останки 1 395 югославских партизан и 818 солдат и офицеров Красной армии. Комплекс до сих пор не имеет статуса кладбища, являясь по документам обычным городским парком.