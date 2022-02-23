В аэропорту Хитроу в 2021 году зафиксировали самый низкий пассажиропоток за 49 лет

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Хитроу по итогам 2021 года составил 19,4 млн человек, что стало самым низким показателем с 1972 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом пассажиропоток крупнейшего британского аэропорта сократился на 12,3%. В Хитроу подчеркнули, что снижение показателей было зафиксировано вследствие жестких коронавирусных правил въезда в Соединенное Королевство: иностранцам, прибывающим в Великобританию, необходимо было сдавать ПЦР-тест перед поездкой в страну, еще два теста - по прибытии, а также соблюдать режим самоизоляции.

"Хотя 2021 год был худшим в истории Хитроу, я горд тем, как мы отнеслись к нашим пассажирам. Мы смогли сохранить наши позиции, входим в десятку основных аэропортов мира. Спрос начинает восстанавливаться, мы тесно работаем с авиакомпаниями, чтобы увеличить число рейсов и открыть терминал 4 к пиковому летнему сезону", - заявил главный исполнительный директор аэропорта Джон Холланд-Кэй.

По его оценке, по итогам нынешнего года пассажиропоток Хитроу должен составить около 45 млн человек. При этом он с сожалением заметил, что текущие показатели загруженности аэропорта в январе и феврале оказались на 23% ниже ожидаемых.

Хитроу перестал быть самой популярной воздушной гаванью Европы и опустился на десятое место в списке наиболее загруженных европейских аэропортов. В этом рейтинге лондонский аэропорт уступил амстердамскому Схипхолу, аэропортам Антальи, Афин, Барселоны, Мадрида, Майорки, Стамбула и Франкфурта, а также парижскому Руасси - Шарль-де-Голль.