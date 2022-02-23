Молодогвардейцы провели флешмоб в поддержку ДНР и ЛНР на Дворцовой площади в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Члены молодежного движения "Молодая гвардия Единой России" в среду провели флешмоб в поддержку ДНР и ЛНР на Дворцовой площади. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе отделения "Молодой гвардии" в Петербурге.

"На площади во флешмобе участвовало более 1 тыс. человек, часть из них присоединилась непосредственно во время флешмоба. Это были не только молодогвардейцы, но и вся неравнодушная молодежь города", - рассказали в пресс-службе.

Участники акции выстроились в надпись "Своих не бросаем" и скандировали лозунги поддержки ДНР и ЛНР. Часть людей с флагами и плакатами двинулась праздничной процессией по Невскому проспекту до Казанского собора.

Ранее пресс-служба регионального отделения "Единой России" сообщала, что в Петербурге начал работу пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса жителей.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.