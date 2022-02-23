Историческая реконструкция сражений под Москвой в 1942 году состоялась в Подмосковье

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Историческая реконструкция боев 1942 года под Москвой состоялась в среду в рамках празднования Дня защитника Отечества на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ рядом с подмосковным парком "Патриот". Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

"События, которые были воссозданы 23 февраля 2022 года, относятся к продолжению контрнаступления советских войск под Москвой в феврале 1942 года", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в реконструкции были задействованы более 80 участников военно-исторических организаций.

"Три дня наши воины удерживали позиции, облегчая положение основных частей. Никто не отступил", - приводят в военном ведомстве описание исторического сражения 612-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии, вышедшей в 1942 году в тыл немцев на подступы к Гжатску.

В программе праздника помимо исторической реконструкции также предусмотрены выставка образцов современной техники, аттракцион "Танкодром", катания на хаски и другие мероприятия. В течение всего дня на сцене у главного катка пройдут выступления творческих коллективов, а вечером запланирован праздничный салют.