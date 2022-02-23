В Софии в День защитника Отечества возложили венки и цветы к памятнику Советской армии

СОФИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Советской армии в центре Софии и мемориалу советским воинам в софийском квартале Лозенец, где похоронены 154 солдата и офицера Красной армии, состоялась в среду в болгарской столице в День защитника Отечества.

Венки и цветы к монументам возложила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, дипломаты и работающие здесь сотрудники других российских учреждений, главы дипломатических миссий, военные атташе, представители болгарских общественных организаций: фонда "Устойчивое развитие Болгарии", форума "Болгария - Россия", Содружества русофилов Болгарии, Союза болгарских журналистов, Совета ветеранов Великой Отечественной войны, мотоклуба "Ночные волки", а также болгарские политики и общественные деятели, десятки граждан.

Пришедшие возложить цветы болгары отмечали, что памятник Советской армии - это символ победы над фашизмом и успешной борьбы за освобождение Болгарии.

По данным социологических исследований, подавляющее большинство жителей Болгарии (около 70%) хорошо знают о роли Советской армии в освобождении Европы от фашизма и признательны героям Великой Отечественной войны.