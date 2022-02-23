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В Абхазию доставят 50 эвакуированных жителей Луганска

В МЧС республики сообщили, что для эвакуируемых созданы все необходимые условия

СУХУМ, 23 февраля. /ТАСС/. Пятьдесят жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) прибудут в Абхазию на днях и пробудут там до нормализации обстановки на территории Донбасса. Об этом сообщила в среду пресс-служба МЧС Абхазии в Facebook.

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"Двадцать третьего февраля из ЛНР вывезли 50 человек, в их числе 18 женщин, 31 ребенок и один пенсионер. Сотрудники МЧС ЛНР осуществляли безопасную погрузку детей, а также оказывали помощь по загрузке личных вещей. Организованная колонна доставит граждан до границы с Российской Федерацией, где их ожидает транспорт МЧС Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для эвакуируемых созданы все необходимые условия: людям будет предоставлено питание, проживание, а также все необходимые вещи и средства для комфортного пребывания. "Граждане ЛНР пробудут в Абхазии до нормализации обстановке в Луганске", - уточняется в сообщении.

Процесс приезда эвакуируемых из ЛНР контролирует лично министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния, который находится в Луганске по поручению президента Абхазии Аслана Бжании.

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