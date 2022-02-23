В Центральном театре российской армии прошел вечер в честь Дня защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества, состоялся в Центральном академическом театре российской армии, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Торжественный вечер, посвященный празднованию Дня защитника Отечества, состоялся в Центральном академическом театре российской армии. В ходе вечера было озвучено поздравление президента РФ Владимира Путина всем военнослужащим", - рассказали в ведомстве. На вечере присутствовали представители руководства Минобороны РФ.

Как уточнили в Минобороны, в этом году для ветеранов, действующих военных всех видов и родов войск, а также военных округов ВС РФ, учащихся военных вузов и воспитанников довузовских образовательных организаций была представлена обширная концертная программа. На сцену театра вышли артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, ансамблей песни и пляски Южного и Западного военных округов, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил Российской Федерации.

На концерте прозвучала композиция из фильма "Небо", написанная Леонидом Агутиным. "Приятно, когда не надо ничего выдумывать. Когда четко понимаешь, что режиссер имел в виду, и просто транслируешь вдохновение. Можно сказать, следуешь подсказкам неба. Большого неба", - поделился впечатлениями сам Агутин.

В фойе театра, добавили в ведомстве, были представлены экспозиции Студии военных художников имени Грекова, Русского географического общества, "Фонда памяти победителей", учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард", всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", РИА "Армия России" и другие.