Над Кисловодском в День защитника Отечества развернули 25-метровый триколор

ПЯТИГОРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Более 1 тыс. жителей и отдыхающих Кисловодска в Ставропольском крае поднялись в День защитника Отечества на высоту 1 241 м, где развернули 25-метровый российский флаг и георгиевскую ленту. Об этом в среду сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Более 1 тыс. кисловодчан и гостей присоединились к городскому восхождению на гору Красное Солнышко. Шествие с флагами России, Ставрополья и города прошагало от Колоннады до Красного Солнышка более 5 км. Участники шествия покорили одну из самых высоких точек кисловодского парка. Наверху они развернули 25-метровые триколор и георгиевскую ленту", - сказал Моисеев.

По его словам, там же участников ждала полевая кухня с кашей и травяным чаем.

Собеседник агентства рассказал, что на месте был организован флешмоб по развертыванию олимпийских колец в поддержку российских спортсменов.