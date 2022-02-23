В Новочеркасске поздравили ветеранов ВОВ с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в столице донского казачества городе Новочеркасске, приняли поздравления с Днем защитника Отечества от казаков Донского войска. Также с праздником их поздравили воспитанники детских садов, сообщила ТАСС руководитель молодежной организации "Общественное движение" Новочеркасска Елизавета Герасимова.

"Нам удалось поздравить около 12 ветеранов. <…> Вчера и сегодня ребята ходили к ним домой, вручали подарки. Организовать эту акцию удалось благодаря казачьей организации "Союз Казаков Дона", благотворительному фонду "Доброе сердце", - сказала Герасимова.

В акции приняли участие воспитанники четырех детских садов. Они подготовили поздравительный видеоролик, а также вручили ветеранам подарки и открытки, сделанные своими руками.

Ростовская область является территорией исторического проживания донских казаков. Современными границами Ростовской области охвачены 2/3 земель Области Войска Донского, здесь же находится столица донского казачества - город Новочеркасск. В 2021 году численность членов казачьих обществ Войска Донского в Ростовской области составляла 19 637 человек, из них 16 158 приняли обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества.