Колонна МЧС с гуманитарной помощью для эвакуированных с Донбасса прибыла в Ростов-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Автомобильная колонна Ногинского спасательного центра МЧС России с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей Донбасса прибыла в Ростов-на-Дону, передает корреспондент ТАСС.

Колонна из более чем 30 "Камазов" прибыла в Донской спасательный центр под Ростовом-на-Дону. Они доставили в регион 228 тонн гуманитарной помощи, которая будет распределена на пункты временного размещения.

Во вторник вечером в Ростовскую область прибыли первые 800 тонн гуманитарной помощи от партии "Единая Россия". Она отправится в распределительный центр, после чего груз будет доставлен в пункты временного размещения.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. На следующий день в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.