Дворцовый мост в Петербурге подсветили цветами триколора в День защитника Отечества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Дворцовый мост, являющийся одним из символов Санкт-Петербурга, подсветили цветами российского триколора в честь Дня защитника Отечества. Особая подсветка будет украшать пролеты моста до полуночи, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия "Ленсвет".

"Подсветка [Дворцового моста] в триколоре включена и будет работать до полуночи", - сказали в пресс-службе.

Специалисты включили подсветку удаленно. Цветами российского флага засияли более 600 светильников Дворцового моста. В четверг подсветку переведут в обычный режим.

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга в День защитника Отечества смогут бесплатно посетить военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, музей "Монумент героическим защитникам Ленинграда" или открывшуюся накануне в историческом парке "Россия - моя история" выставку "Василий Чапаев - человек, герой, легенда". Также в 21:00 будет праздничный салют. Он прогремит не только в Петербурге, но и в Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

В РФ 23 февраля ежегодно отмечается День защитника Отечества. Он был установлен федеральным законом "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным занимавшим тогда пост президента РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года (с последующими изменениями).