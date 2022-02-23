Детский лагерь "Ромашка" в Ростовской области принял 250 детей, эвакуированных из Донбасса

ХУТОР ЗОЛОТАЯ КОСА /Ростовская область/, 23 февраля. / ТАСС/. Около 250 эвакуированных детей из Донбасса, воспитанников двух школ-интернатов и социально-реабилитационного центра Донецкой народной республики, принял детский лагерь "Ромашка" в Ростовской области.

Как сообщил директор лагеря Алексей Резванов, главное отличие от других ПВР состоит в том, что "руководству лагеря, местным чиновникам и педагогам интернатов необходимо обеспечить образовательный процесс и отправить в школу большую часть детей, организовать культурную программу, снабдить всех учебниками, договориться с недостающими педагогами - в том числе, для ребят, которые не могут ходить в школу наравне со всеми". Слишком нестандартная ситуация, отметил он.

Детский лагерь "Ромашка" расположен около Таганрогского залива, на его территории есть где погулять, поиграть в футбол или волейбол, устроить концерт. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, которая находится сейчас в Ростовской области, сообщила, что бытовые вопросы для ребят уже решены, определен порядок, как и на какие счета будут перечислять деньги для покупки необходимого, детей осмотрели врачи.

Собирались в поход, а не в эвакуацию

Более 1 тыс. из 31 тыс. детей, эвакуированных в Россию из Донецкой и Луганской народных республик, - это воспитанники интернатов и реабилитационных центров. Педагоги рассказывают, что собирали их за полчаса и настраивали не на побег от войны, а на увлекательную поездку в лагерь - и в итоге часть ребят действительно расселили на базе отдыха "Ромашка" прямо на берегу Азовского моря.

Заместитель директора детского социального центра администрации города Донецка Елена Плотникова рассказала, что в пятницу вечером уже собиралась сдавать смену. Домой она забежала буквально на полчаса - этого хватило, чтобы "схватить в охапку" троих детей, а потом вернуться на работу и уехать вместе с детьми - родными и воспитанниками - в Россию.

"Детей не пугали, <...> они думали, что мы едем в поход. В семь часов вечера подали автобусы, с детьми [воспитанниками центра] поехали шесть сотрудниц со своими детьми. На границе российские пограничники нас встретили, оказали максимальную помощь", - отметила Плотникова.

"Специалисты, с которыми дети приехали, подготовили их очень хорошо. Они приехали в лагерь, так говорили им педагоги, - они не ехали в ситуацию опасности. Есть раскраски, фломастеры, эффект новизны присутствует, сама территория интересная", - рассказала занимающаяся с детьми в "Ромашке" педагог-психолог Марина Назарьянц.

Психологическим настроем детей специалист довольна. Говорит, что ребята воспринимают происходящее" как необычное приключение".

Сами дети рассказывают, что много рисуют и играют, гуляют с друзьями. Настя и Артем, например, развлекаются тем, что составляют слова из заданных букв, а до этого рисовали. Настя еще тихонько признается, что в первый раз в жизни оказалась на море. "Хотела бы в нем искупаться", - добавляет девочка.

Предложения помощи

Директор "Ромашки" Резванов сообщил, что в среду в лагерь пришла первая фура с гуманитарной помощью, но и в частном порядке ему звонят с предложениями помочь. "Звонят, говорят: "Мы театр Таганрога, готовы в свой выходной приехать и провести программу для детей, чтобы они улыбались". Приезжают отдельные люди, которые просто на свои деньги что-то купили и хотят передать", - отметил он.

Директор Донецкой школы-интерната №1 Ольга Волкова рассказала, что некоторые россияне даже обращаются с предложением забрать кого-то из детей к себе - чтобы те пожили в семье. Но это невозможно, потому что "дети государственные" - они являются гражданами ДНР, и оформить передачу ребенка в семью россиян не получится.

Ситуация в Донбассе

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.