Мэр Загреба запустил в эксплуатацию новую канатную дорогу спустя 15 лет

ЗАГРЕБ, 23 февраля. /ТАСС/. Мэр Загреба Томислав Томашевич в среду запустил канатную дорогу "Слеме", которая не функционировала с 2007 года.

"Много плохого было сказано об этой канатной дороге, но я бы хотел, чтобы с сегодняшнего дня мы обратились в будущее, чтобы увидеть, как мы можем использовать эту дорогу как можно больше, - подчеркнул Томашевич на торжественной церемонии. - Я считаю, что многие граждане, которые будут пользоваться этой дорогой, будут уверены, что поездка безопасна и удобна".

По словам Томашевича, итоговая стоимость канатной дороги составила 537 млн кун без НДС (почти €72 млн). Таким образом, город Загреб в последующие 12 лет должен выплачивать кредиторам по 45 млн кун в год (€6 млн).

Старая канатная дорога в Загребе проработала с 1963 по 2007 годы и была выведена из эксплуатации по техническим причинам. Ее протяженность составляла 3 тыс. м, а подъем занимал 20 минут. Расстояние маршрута на новом объекте увеличили на 1 тыс. м.