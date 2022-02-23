Премьер Италии подтвердил, что режим ЧС из-за ковида не продлят после 31 марта

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги объявил в среду, что правительство не будет продлевать действующий в республике до 31 марта режим ЧС. Трансляцию вел телеканал Rai News 24 .

"Я хотел бы объявить, что правительство намерено не продлевать действие ЧС после 31 марта, - заявил он. - Школы останутся открытыми для всех: будет отменен карантин для контактировавших с заболевшими. Мы постепенно откажемся от обязательства иметь ковид-сертификат на основании справки о вакцинации или о перенесенном заболевании, начиная с мероприятий на открытом воздухе, включая ярмарки, спортивные мероприятия, фестивали и шоу. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией с пандемией".

Режим ЧС был введен в Италии в связи с пандемией в конце января 2020 года. Затем он неоднократно продлевался. Дальнейшее продление представляет определенные сложности и предполагает необходимость принятия дополнительных законодательных норм, поскольку ЧС на общенациональном уровне не может продлеваться более чем на два года. Данный режим позволяет правительству принимать ряд экстренных решений. В частности, режим ЧС позволяет без ограничений пользоваться таким инструментом, как ковид-сертификат.

Кроме того, в перечень чрезвычайных мер входят решения об ограничении въезда в страну. Так, в Италию в данный момент не разрешен въезд с туристическими целями из целого ряда стран, включая РФ.