В Минздраве сообщили, что прибывших из Сирии детей обследуют

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российские дети после прибытия из Сирии в Москву пройдут обследования в Российской детской клинической больнице, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"Группа российских детей из Сирии пройдет обследование в Российской детской клинической больнице Минздрава России. Сегодня вечером специальный борт доставит в Москву из Сирийской Арабской Республики 14 детей в сопровождении специалистов федеральных центров Минздрава России. По результатам обследования дети получат необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Летом 2017 года Россия начала системную работу по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии. Она организована и проводится по поручению президента РФ.