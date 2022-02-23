Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-канал главы ДНР

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от американской компании Google в максимально короткие сроки снять ограничения с канала главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина на видеохостинге YouTube. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"23 февраля 2022 года Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала "Денис Пушилин", принадлежащего главе Донецкой Народной Республики Д. В. Пушилину", - указано в сообщении.

Видеохостинг заблокировал канал Пушилина в среду. При попытке войти на страницу появлялась надпись, информирующая, что "аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества".