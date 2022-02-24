На объектах "Приморской генерации" установят системы для борьбы с угольной пылью

ВЛАДИВОСТОК, 24 февраля. /ТАСС/. Энергетики филиала "Приморская генерация" Дальневосточной генерирующей компании (ДГК, входит в группу "Русгидро") в 2022 году установят системы для борьбы с угольной пылью на объектах Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС. Эти системы помогут улучшить условия работы персонала и усилят меры по защите окружающей среды, сообщила в четверг пресс-служба "Приморской генерации".

"В 2022 году энергетики филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" усилят меры по защите окружающей среды и улучшат условия труда персонала. В зданиях и сооружениях топливоподачи Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС установят устройства системы аспирации пылеподавления. Общая стоимость оборудования составит более 41 млн рублей", - говорится в сообщении.

Так, ремонтные работы на Артемовской ТЭЦ предусматривают установку современных пылеулавливающих аппаратов, фильтров центробежной камеры очистки. Эффективность выбранного отечественного оборудования достигает 99,9%, что выше зарубежных аналогов. Оборудование может работать в сложных климатических условиях, при температуре от минус 50 градусов до плюс 45 градусов. Оно функционирует при наличии влажной пыли и влажного воздуха и не требует использования дополнительных инженерных систем, таких как сжатый воздух, водоснабжение. В 2022 году запланирован монтаж 10 аспирационных установок, оборудование будет находиться внутри помещений топливоподачи - узлов пересыпки, вагоноопрокидывателя.

На Партизанской ГРЭС будут смонтированы четыре картриджных фильтра с импульсной продувкой на узлах пересыпки тракта топливоподачи. Они также оснащены системами, позволяющими работать в различных климатических условиях.

"Приморская генерация" - основной производитель электрической и тепловой энергии на юге Приморья. В ее структуру входят Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, объединенная котельная "Северная", ТЭЦ "Восточная", Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС. "Приморская генерация" обслуживает 195 км тепловых сетей во Владивостоке, 209 км в Артеме и 93 км в Партизанске.