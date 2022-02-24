В центральной части Японии возникла вероятность извержения вулкана Онтакэ

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Японии заявили о вероятности извержения вулкана Онтакэ, который находится на границе префектур Нагано и Гифу в центральной части страны. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что Онтакэ, высота которого составляет 3 067 м, присвоен второй уровень опасности по пятибалльной шкале. В настоящее время подъем на вершину вулкана закрыт из-за зимнего сезона, на его склонах нет людей. Между тем власти призвали местных жителей к осторожности и внимательному наблюдению за ситуацией, которая может резко измениться.

В 2014 году в результате извержения Онтакэ погибли 58 человек, еще пять пропали без вести. Извержению предшествовал ряд слабых подземных толчков, однако власти не придали им значения и не закрыли тропу к вершине вулкана.