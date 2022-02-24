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Военная операция на Украине

Правительство и предприятия Белгородской области работают в штатном режиме

Занятия в детских садах и школах в районах области, граничащих с Украиной, отменили

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство и предприятия Белгородской области, граничащей с несколькими областями Украины, работают в штатном режиме, сообщил в четверг на своей странице в Instagram губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Правительство работает в штатном режиме, все службы на местах, все предприятия, в первую очередь энергоснабжения, работают в штатном режиме. Не беспокойтесь, мы на месте, работаем", - сказал Гладков в видеообращении к жителям региона.

Гладков сообщил, что власти региона отменили занятия в детских садах и школах в районах области, которые граничат с Украиной. Остальные детские сады и школы региона работают штатно, родителям предложили приводить детей на занятия по желанию.

Белгородская область граничит с Харьковской, Луганской, Сумской областями, общая протяженность границы с Украиной 540 км.

Теги
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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